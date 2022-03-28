Цікаві загадки про Великдень: для малят і не тільки

ТСН.ua підібрав для вас та ваших дітей цікаві загадки про Великдень (з відповідями). Вони допоможуть підняти настрій в це світле свято, а ще дізнатися щось нове про нього.
Великдень - одне з найбільших церковних свят. Святкують його зазвичай з родиною. Загадки про Великдень допоможуть розважити малечу та весело провести час.
Загадки про Великдень
До нас прийшло свято зі свят краще,
Найголовніше, улюблене, співуче,
Радійте ж, люди! Всі разом
Приймайте таку звістку:
Воскрес Христос! То не казка!
Ось вона, довгоочікувана ...!
(Пасха)
***
Звістка летить у всі кінці:
Сурмлять ангели-гінці,
В небесах співають Христа:
Він від тління повстав!
То не вигадка, не казка,
Головне свято – наша ...!
(Пасха)
***
Ми пофарбували яєчка
Жовтим, синім, червоним.
Мама спекла пасочку,
Вона з родзинками, з маслом.
Ось яка смакота!
Ось яка краса!
Світле свято – …
(Пасха)
***
Світлий день дивиться в віконце.
Радісно, як у казці.
І пестить землю сонце.
Настала …
(Пасха)
***
Писанки розмалювали,
Паски добрі напекли.
Хату гарно всю прибрали
Якого свята чекаємо ми?
(Великдень)
***
Релігійне свято на честь воскресіння Христа?
(Великдень)
***
Писанки розмалювали,
Паски добрі напекли.
Хату гарно всю прибрали
Якого свята чекаємо ми?
(Великдень)
***
Світлий день заглядає в віконце.
Радісно, мов промовляє "Добридень".
І пестить землю яскраве сонце.
Наступив...
(Великдень)
***
Чому для всіх людей радість?
Тому, що святкуємо сьогодні Христове …
(Воскресіння)
***
І дзвенять дзвони:
«Пасха, Великдень до нас прийшла!»
З радістю весняною
Христового …
(Воскресіння)
Загадки про великодні яєчка (крашанки і писанки)
Сонечко грає, і щебечуть пташечки,
Прикраса столу – червоні ...
(Яєчки)
***
Барвисте яйце
По столу котилось.
З ковбасою подружилось,
Біля хрону покрутилось
І в храмі освятилось.
(Писанка)
***
В хаті на осонні
Сяду на ослоні.
Сяду я скраєчку –
Розпишу...
(Яєчко)
***
Бувають дряпанні,
Бувають мальовані,
Бувають крапанні,
І навіть золоті!
(Крашанки)
***
Розмальоване яйце на Великдень.
(Писанка)
Загадки про великодній стіл та паску
Ні пиріг, ні кекс, ні торт
На Великдень ні до чого.
Апетитною гіркою здобною
Подамо її до столу.
(Паска)
***
Напекли господині до свята в печі
Пишні рум'яні, чудо ...
(Паски)
***
Що печуть на Великдень?
(Паски)
***
Цю здобну смакоту
Всі печуть лиш раз на рік.
У неділю, у світле свято
Подають її на стіл.
(Паска)
***
Мішано, квашено, валяно, у свято на стіл поставлено.
(Паска)
***
Напекли хазяєчки для Божої ласки
Пишні, рум’яні дива – …
(Паски)
***
Продукт із м’яса,
Без якого немає свята.
(Ковбаса)
***
Пізно ввечері, в тиші
Зачинивши всі двері,
Зібралися учні
На Таємну …
(Вечерю)
***
Коли до церкви святити паску йдеш,
В нього все складаєш і з собою береш.
(Кошик)
Великодні загадки
Великий перед Великоднем.
(Піст)
***
Звістка про Воскресіння повідавши, подарувала
Яєчко – символ життя – Марія …
(Магдалина)
***
Спокутував нас з могил
Тому, що так любив.
Очищаючись, я врятуюсь:
За мене розп'ятий …
(Ісус)
***
Простягнувся міст на сім верст, а в кінці мосту золота верста.
(Великодній тиждень)
***
Хто добровільно йшов на хрест
І Сам поніс Свій хрест?
Хто був розп'ятий, воскрес?
Звичайно ж, …
(Христос)
***
Намощено міст
На сім верст.
Під кінець моста
Червона гора.
(Великий піст і Великдень)
***
Він був народжений людиною
І Він був хрещений водою.
А коли пішов на небо,
Послав на землю Дух …
(Святий)
***
Бог всіх людей полюбив
Великою любов'ю.
Ісус гріхи спокутував всі
Своєю Святою…
(Кров'ю)
***
Що символізує червоний колір великоднього яйця?
(Кров Христа)
***
Загальне моління,
Бога вихваляння,
З нами разом всі Святі,
Ось, що означає ...!
(Літургія)
***
Сім паперових аркушів,
А восьмий – золотий.
(Великодній тиждень)
***
Навіть очевидність чуда
Бачити НЕ хотів...
(Іуда)
***
Чому для всіх людей радість і веселість? –
Тому, що святкуємо сьогодні Христове...
(Воскресіння)
***
У цей день порядок в домі,
Дружно весь народ наводить,
Прибирають і перуть,
Все від мотлоху очищають!
Ванну до світанку приймають.
(Чистий четвер)
***
Коли її засвітять під образами –
Вона заплаче тихими сльозами.
Сльоза її світла і гаряча, як пічка…
То біла великодня ...
(Свічка)
***
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Несуть до церкви із пасками.
Святкові кошики із …
(Рушниками)
***
Котики вербові! Ніжні та пухнасті...
Личка доторкнулись... Ой, яке то щастя!
Гілкою вербиці вдарю я злегенька,
Щоб були здорові всі мої рідненькі...
Про що говориться?
(Вербна неділя)
***
Ангели сурмлять про диво
Від землі й до небес.
Радійте, радійте, люди,
Знайте ж: Христос …
(Воскрес)
***
Ось знову по всій землі, радість і везіння,
Бурхливо радіємо всі Христову ...
(Воскресінню)
***
Щоб молитва запалала,
Нехай потрудиться й тіло,
І має не полінуватися
Права рука …
(Хреститися)
***
До нас знову поспішає весна,
Буде знову веселощі.
І несе вона
Свято …
(Воскресіння)
***
Чому для всіх людей радість?
Тому, що святкуємо сьогодні Христове …
(Воскресіння)
***
Ангел білосніжний, вид його – немов полум'я,
Приступив до Гробу, щоб відвалити …
(Камінь)
***
І дзвенять дзвони:
"Пасха, Великдень до нас прийшла!"
З радістю весняною
Христового …
(Воскресіння)
***
Релігійне свято на честь воскресіння Христа.
(Великдень)
***
Сяду я тихенько,
Розпишу яєчко:
Сонечко вшаную,
Квітку намалюю,
Та на щастя людям
Потім подарую.
(Писанка)