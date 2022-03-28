Цікаві загадки про Великдень: для малят і не тільки

Цікаві загадки про Великдень: для малят і не тільки

ТСН.ua підібрав для вас та ваших дітей цікаві загадки про Великдень (з відповідями). Вони допоможуть підняти настрій в це світле свято, а ще дізнатися щось нове про нього.

Великдень - одне з найбільших церковних свят. Святкують його зазвичай з родиною. Загадки про Великдень допоможуть розважити малечу та весело провести час.

Загадки про Великдень

Загадки про саме свято Великодня / Pexels

До нас прийшло свято зі свят краще,

Найголовніше, улюблене, співуче,

Радійте ж, люди! Всі разом

Приймайте таку звістку:

Воскрес Христос! То не казка!

Ось вона, довгоочікувана ...!

(Пасха)

***

Звістка летить у всі кінці:

Сурмлять ангели-гінці,

В небесах співають Христа:

Він від тління повстав!

То не вигадка, не казка,

Головне свято – наша ...!

(Пасха)

***

Ми пофарбували яєчка

Жовтим, синім, червоним.

Мама спекла пасочку,

Вона з родзинками, з маслом.

Ось яка смакота!

Ось яка краса!

Світле свято – …

(Пасха)

***

Світлий день дивиться в віконце.

Радісно, як у казці.

І пестить землю сонце.

Настала …

(Пасха)

***

Писанки розмалювали,

Паски добрі напекли.

Хату гарно всю прибрали

Якого свята чекаємо ми?

(Великдень)

***

Релігійне свято на честь воскресіння Христа?

(Великдень)

***

Писанки розмалювали,

Паски добрі напекли.

Хату гарно всю прибрали

Якого свята чекаємо ми?

(Великдень)

***

Світлий день заглядає в віконце.

Радісно, ​​мов промовляє "Добридень".

І пестить землю яскраве сонце.

Наступив...

(Великдень)

***

Чому для всіх людей радість?

Тому, що святкуємо сьогодні Христове …

(Воскресіння)

***

І дзвенять дзвони:

«Пасха, Великдень до нас прийшла!»

З радістю весняною

Христового …

(Воскресіння)

Загадки про великодні яєчка (крашанки і писанки)

Загадки про великодні яєчка / Pexels

Сонечко грає, і щебечуть пташечки,

Прикраса столу – червоні ...

(Яєчки)

***

Барвисте яйце

По столу котилось.

З ковбасою подружилось,

Біля хрону покрутилось

І в храмі освятилось.

(Писанка)

***

В хаті на осонні

Сяду на ослоні.

Сяду я скраєчку –

Розпишу...

(Яєчко)

***

Бувають дряпанні,

Бувають мальовані,

Бувають крапанні,

І навіть золоті!

(Крашанки)

***

Розмальоване яйце на Великдень.

(Писанка)

Загадки про великодній стіл та паску

Загадки про великодній стіл / pixabay.com

Ні пиріг, ні кекс, ні торт

На Великдень ні до чого.

Апетитною гіркою здобною

Подамо її до столу.

(Паска)

***

Напекли господині до свята в печі

Пишні рум'яні, чудо ...

(Паски)

***

Що печуть на Великдень?

(Паски)

***

Цю здобну смакоту

Всі печуть лиш раз на рік.

У неділю, у світле свято

Подають її на стіл.

(Паска)

***

Мішано, квашено, валяно, у свято на стіл поставлено.

(Паска)

***

Напекли хазяєчки для Божої ласки

Пишні, рум’яні дива – …

(Паски)

***

Продукт із м’яса,

Без якого немає свята.

(Ковбаса)

***

Пізно ввечері, в тиші

Зачинивши всі двері,

Зібралися учні

На Таємну …

(Вечерю)

***

Коли до церкви святити паску йдеш,

В нього все складаєш і з собою береш.

(Кошик)

Великодні загадки

Великий перед Великоднем.

(Піст)

***

Звістка про Воскресіння повідавши, подарувала

Яєчко – символ життя – Марія …

(Магдалина)

***

Спокутував нас з могил

Тому, що так любив.

Очищаючись, я врятуюсь:

За мене розп'ятий …

(Ісус)

***

Простягнувся міст на сім верст, а в кінці мосту золота верста.

(Великодній тиждень)

***

Хто добровільно йшов на хрест

І Сам поніс Свій хрест?

Хто був розп'ятий, воскрес?

Звичайно ж, …

(Христос)

***

Намощено міст

На сім верст.

Під кінець моста

Червона гора.

(Великий піст і Великдень)

***

Він був народжений людиною

І Він був хрещений водою.

А коли пішов на небо,

Послав на землю Дух …

(Святий)

Великодні загадки / Pexels

***

Бог всіх людей полюбив

Великою любов'ю.

Ісус гріхи спокутував всі

Своєю Святою…

(Кров'ю)

***

Що символізує червоний колір великоднього яйця?

(Кров Христа)

***

Загальне моління,

Бога вихваляння,

З нами разом всі Святі,

Ось, що означає ...!

(Літургія)

***

Сім паперових аркушів,

А восьмий – золотий.

(Великодній тиждень)

***

Навіть очевидність чуда

Бачити НЕ хотів...

(Іуда)

***

Чому для всіх людей радість і веселість? –

Тому, що святкуємо сьогодні Христове...

(Воскресіння)

***

У цей день порядок в домі,

Дружно весь народ наводить,

Прибирають і перуть,

Все від мотлоху очищають!

Ванну до світанку приймають.

(Чистий четвер)

***

Коли її засвітять під образами –

Вона заплаче тихими сльозами.

Сльоза її світла і гаряча, як пічка…

То біла великодня ...

(Свічка)

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Несуть до церкви із пасками.

Святкові кошики із …

(Рушниками)

***

Котики вербові! Ніжні та пухнасті...

Личка доторкнулись... Ой, яке то щастя!

Гілкою вербиці вдарю я злегенька,

Щоб були здорові всі мої рідненькі...

Про що говориться?

(Вербна неділя)

***

Ангели сурмлять про диво

Від землі й до небес.

Радійте, радійте, люди,

Знайте ж: Христос …

(Воскрес)

***

Ось знову по всій землі, радість і везіння,

Бурхливо радіємо всі Христову ...

(Воскресінню)

***

Щоб молитва запалала,

Нехай потрудиться й тіло,

І має не полінуватися

Права рука …

(Хреститися)

***

До нас знову поспішає весна,

Буде знову веселощі.

І несе вона

Свято …

(Воскресіння)

***

Чому для всіх людей радість?

Тому, що святкуємо сьогодні Христове …

(Воскресіння)

***

Ангел білосніжний, вид його – немов полум'я,

Приступив до Гробу, щоб відвалити …

(Камінь)

***

І дзвенять дзвони:

"Пасха, Великдень до нас прийшла!"

З радістю весняною

Христового …

(Воскресіння)

***

Релігійне свято на честь воскресіння Христа.

(Великдень)

***

Сяду я тихенько,

Розпишу яєчко:

Сонечко вшаную,

Квітку намалюю,

Та на щастя людям

Потім подарую.

(Писанка)