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Цікаві загадки про Великдень: для малят і не тільки

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Цікаві загадки про Великдень: для малят і не тільки

Загадки про Великдень: добірка / Pexels

ТСН.ua підібрав для вас та ваших дітей цікаві загадки про Великдень (з відповідями). Вони допоможуть підняти настрій в це світле свято, а ще дізнатися щось нове про нього.

Великдень - одне з найбільших церковних свят. Святкують його зазвичай з родиною. Загадки про Великдень допоможуть розважити малечу та весело провести час.

Загадки про Великдень

Загадки про саме свято Великодня / © Pexels
Загадки про саме свято Великодня / Pexels

До нас прийшло свято зі свят краще,
Найголовніше, улюблене, співуче,
Радійте ж, люди! Всі разом
Приймайте таку звістку:
Воскрес Христос! То не казка!
Ось вона, довгоочікувана ...!
(Пасха)

***

Звістка летить у всі кінці:
Сурмлять ангели-гінці,
В небесах співають Христа:
Він від тління повстав!
То не вигадка, не казка,
Головне свято – наша ...!
(Пасха)

***

Ми пофарбували яєчка
Жовтим, синім, червоним.
Мама спекла пасочку,
Вона з родзинками, з маслом.
Ось яка смакота!
Ось яка краса!
Світле свято – …
(Пасха)

***

Світлий день дивиться в віконце.
Радісно, як у казці.
І пестить землю сонце.
Настала …
(Пасха)

***

Писанки розмалювали,
Паски добрі напекли.
Хату гарно всю прибрали
Якого свята чекаємо ми?
(Великдень)

***

Релігійне свято на честь воскресіння Христа?
(Великдень)

***

Писанки розмалювали,
Паски добрі напекли.
Хату гарно всю прибрали
Якого свята чекаємо ми?
(Великдень)

***

Світлий день заглядає в віконце.
Радісно, ​​мов промовляє "Добридень".
І пестить землю яскраве сонце.
Наступив...
(Великдень)

***

Чому для всіх людей радість?
Тому, що святкуємо сьогодні Христове …

(Воскресіння)

***

І дзвенять дзвони:
«Пасха, Великдень до нас прийшла!»
З радістю весняною
Христового …

(Воскресіння)

Загадки про великодні яєчка (крашанки і писанки)

Загадки про великодні яєчка / © Pexels
Загадки про великодні яєчка / Pexels

Сонечко грає, і щебечуть пташечки,
Прикраса столу – червоні ...
(Яєчки)

***

Барвисте яйце
По столу котилось.
З ковбасою подружилось,
Біля хрону покрутилось
І в храмі освятилось.
(Писанка)

***

В хаті на осонні
Сяду на ослоні.
Сяду я скраєчку –
Розпишу...
(Яєчко)

***

Бувають дряпанні,
Бувають мальовані,
Бувають крапанні,
І навіть золоті!
(Крашанки)

***

Розмальоване яйце на Великдень.
(Писанка)

Загадки про великодній стіл та паску

Загадки про великодній стіл / © pixabay.com
Загадки про великодній стіл / pixabay.com

Ні пиріг, ні кекс, ні торт
На Великдень ні до чого.
Апетитною гіркою здобною
Подамо її до столу.
(Паска)

***

Напекли господині до свята в печі
Пишні рум'яні, чудо ...
(Паски)

***

Що печуть на Великдень?
(Паски)

***

Цю здобну смакоту
Всі печуть лиш раз на рік.
У неділю, у світле свято
Подають її на стіл.
(Паска)

***

Мішано, квашено, валяно, у свято на стіл поставлено.
(Паска)

***

Напекли хазяєчки для Божої ласки
Пишні, рум’яні дива – …
(Паски)

***

Продукт із м’яса,
Без якого немає свята.
(Ковбаса)

***

Пізно ввечері, в тиші
Зачинивши всі двері,
Зібралися учні
На Таємну …
(Вечерю)

***

Коли до церкви святити паску йдеш,
В нього все складаєш і з собою береш.
(Кошик)

Великодні загадки

Великий перед Великоднем.
(Піст)

***

Звістка про Воскресіння повідавши, подарувала
Яєчко – символ життя – Марія …
(Магдалина)

***

Спокутував нас з могил
Тому, що так любив.
Очищаючись, я врятуюсь:
За мене розп'ятий …
(Ісус)

***

Простягнувся міст на сім верст, а в кінці мосту золота верста.
(Великодній тиждень)

***

Хто добровільно йшов на хрест
І Сам поніс Свій хрест?
Хто був розп'ятий, воскрес?
Звичайно ж, …
(Христос)

***

Намощено міст
На сім верст.
Під кінець моста
Червона гора.
(Великий піст і Великдень)

***

Він був народжений людиною
І Він був хрещений водою.
А коли пішов на небо,
Послав на землю Дух …
(Святий)

Великодні загадки / © Pexels
Великодні загадки / Pexels

***

Бог всіх людей полюбив
Великою любов'ю.
Ісус гріхи спокутував всі
Своєю Святою…
(Кров'ю)

***

Що символізує червоний колір великоднього яйця?
(Кров Христа)

***

Загальне моління,
Бога вихваляння,
З нами разом всі Святі,
Ось, що означає ...!
(Літургія)

***

Сім паперових аркушів,
А восьмий – золотий.
(Великодній тиждень)

***

Навіть очевидність чуда
Бачити НЕ хотів...
(Іуда)

***

Чому для всіх людей радість і веселість? –
Тому, що святкуємо сьогодні Христове...
(Воскресіння)

***

У цей день порядок в домі,
Дружно весь народ наводить,
Прибирають і перуть,
Все від мотлоху очищають!
Ванну до світанку приймають.
(Чистий четвер)

***

Коли її засвітять під образами –
Вона заплаче тихими сльозами.
Сльоза її світла і гаряча, як пічка…
То біла великодня ...
(Свічка)

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Несуть до церкви із пасками.
Святкові кошики із …
(Рушниками)

***

Котики вербові! Ніжні та пухнасті...
Личка доторкнулись... Ой, яке то щастя!
Гілкою вербиці вдарю я злегенька,
Щоб були здорові всі мої рідненькі...
Про що говориться?
(Вербна неділя)

***

Ангели сурмлять про диво
Від землі й до небес.
Радійте, радійте, люди,
Знайте ж: Христос …
(Воскрес)

***

Ось знову по всій землі, радість і везіння,
Бурхливо радіємо всі Христову ...
(Воскресінню)

***

Щоб молитва запалала,
Нехай потрудиться й тіло,
І має не полінуватися
Права рука …
(Хреститися)

***

До нас знову поспішає весна,
Буде знову веселощі.
І несе вона
Свято …
(Воскресіння)

***

Чому для всіх людей радість?
Тому, що святкуємо сьогодні Христове …
(Воскресіння)

***

Ангел білосніжний, вид його – немов полум'я,
Приступив до Гробу, щоб відвалити …
(Камінь)

***

І дзвенять дзвони:
"Пасха, Великдень до нас прийшла!"
З радістю весняною
Христового …
(Воскресіння)

***

Релігійне свято на честь воскресіння Христа.
(Великдень)

***

Сяду я тихенько,

Розпишу яєчко:

Сонечко вшаную,

Квітку намалюю,

Та на щастя людям

Потім подарую.

(Писанка)

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