Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макрон назвав умову для введення до України французьких військ

Макрон назвав умову для введення до України французьких військ

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Політик наголосив, що мета європейців полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні.

Якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні і держава попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю виданню The Economist.

Французький лідер зазначив, що мета європейців полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні. Якщо РФ ухвалила рішення піти далі, то "нам усім у будь-якому разі доведеться поставити собі це (щодо стримування РФ – ред.) запитання".

"Ось чому я хотів зробити цей стратегічний тривожний заклик для своїх колег, а також для наших країн", – вказав Макрон, маючи на увазі свою ідею про введення військ до України.

"Франція є країною, яка здійснювала військові інтервенції, зокрема й останнім часом. Ми розгорнули кілька тисяч військових у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити для нас загрозу. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", – висловився президент Франції.

Макрон також зауважив, що агресивність російської реакції на його слова показала, що це дало бажаний ефект, а саме: "не думайте, що ми тут зупинимося, якщо ви не зупинитеся".

До слова, ідею Макрона щодо відправлення західних військових до України підтримав ексміністр Британії, депутат Джеймс Гіппі. На його думку, ці війська могли б займатися навчанням українських бійців.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація