Макрон назвав умову для введення до України французьких військ

Політик наголосив, що мета європейців полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні.

Якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні і держава попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю виданню The Economist.

Французький лідер зазначив, що мета європейців полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні. Якщо РФ ухвалила рішення піти далі, то "нам усім у будь-якому разі доведеться поставити собі це (щодо стримування РФ – ред.) запитання".

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"Ось чому я хотів зробити цей стратегічний тривожний заклик для своїх колег, а також для наших країн", – вказав Макрон, маючи на увазі свою ідею про введення військ до України.

"Франція є країною, яка здійснювала військові інтервенції, зокрема й останнім часом. Ми розгорнули кілька тисяч військових у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити для нас загрозу. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", – висловився президент Франції.

Макрон також зауважив, що агресивність російської реакції на його слова показала, що це дало бажаний ефект, а саме: "не думайте, що ми тут зупинимося, якщо ви не зупинитеся".

До слова, ідею Макрона щодо відправлення західних військових до України підтримав ексміністр Британії, депутат Джеймс Гіппі. На його думку, ці війська могли б займатися навчанням українських бійців.

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