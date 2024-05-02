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Це не протикорабельна ракета: в Defence Express розповіли, для яких атак насправді створена "Циркон"

Це не протикорабельна ракета: в Defence Express розповіли, для яких атак насправді створена "Циркон"

Російська ракета "Циркон". Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

"Циркон" - це гіперзвукова ракета "поверхня-поверхня" з дальністю дії у 1000 км, вважають українські аналітики.

Російська ракета "Циркон", найімовірніше, не є протикорабельною, як про це заявляв Путін, а насправді вона створювалася як ядерна ракета середньої дальності для запуску із землі.

Таке припущення озвучили аналітики Defence Express.

"Кремль провів розробку ракети "Циркон" з дальністю до 1000 км, яка має складний аеробалістичний профіль польоту в атмосфері. Це дозволяє можливість її перехоплення на значних дальностях протиракетами SM-3, які перехоплюють балістичні ракети поза межами атмосфери", - зазначили у виданні.

Українські аналітики наголосили, що із наявних у США комплексів протидіяти "Циркону" може лише THAAD, кількість якого обмежена сімома батареями. Протиракетою SM-6, а також двох стаціонарних пускових комплексів у Європі Aegis Ashore, які є елементами ПРО вищого ешелону, а також з системи Typhon (дві у строю) - ці варіанти дозволяють прикрити зону із дальністю до 200-350 км.

Там додають, що запуск "Циркона" може бути здійснений з модернізованого комплексу "Бастион", який у базовій версії здійснює запуск ракети "Оникс". Під питанням тоді можливість інтегрувати цю ракету в ОТРК "Искандер", який й так використовує крилату ракету Р-500 та балістичну 9М723.

Нагадаємо, Росія 25 березня вдарила по Києву двома протикорабельними гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон".

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