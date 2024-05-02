Росіяни виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонщини

Російська армія на тимчасово окупованих територіях Херсонщини займається примусовим виселенням українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За інформацією від місцевого підпілля російська окупаційна адміністрація здійснює примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти вивозять людей у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та у Криму. Приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду до Росії, а чоловіків спонукають стати до лав окупаційного війська", – зазначили у відомстві.

У ЦНС наголосили, що населенню росіяни забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти.

Нагадаємо, окупанти здійснили чергову провокацію та обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури лівобережжя Херсонщини. Внаслідок цього жителі Каховки лишилися без світла, води та газу.

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