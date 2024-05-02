У Грузії унаслідок протестів постраждало 8 осіб

Найчастіше у постраждалих відзначалися головний біль та печія в очах

МОЗ Грузії повідомило про госпіталізацію восьми постраждалих учасників акції проти закону про "іноагентів" у парламенту в Тбілісі.

Про це інформує "Ехо Кавказу".

"У постраждалих відзначаються пошкодження різного типу, у тому числі поранення в області обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів", - сказано в повідомленні відомства.

Один із постраждалих уже виписаний. Семеро людей залишаються під наглядом медиків. За даними МОЗ, їхній стан задовільний.

У парламенту чергують 20 бригад "швидкої№. На місці допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Найчастіше у постраждалих відзначалися головний біль та печія в очах, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

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Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня у парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі називають російським. Спецпідрозділи залучили водомети та сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів до будівлі. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують таке використання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство до ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії поліція вдалася до розгону мітингувальників проти скандального закону про іноземних агентів.

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