У Краснодарському країни дрони атакували НПЗ

Російська влада переконує, що дрони були нібито збиті на підльоті.
У ніч проти 2 травня 2024 року вибухи було чути над селищем Афіпським у Краснодарському краї Росії.
Про це інформують рос"ЗМІ".
Місцеві жителі повідомляють про звуки двигунів у небі.
Начебто попередньо "українські дрони" були збиті на підльоті до НПЗ.
Очевидці розповіли, що перший вибух над містом пролунав о 3:10 за московським часом. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи.
"Попередньо БПЛА летіли у бік НПЗ, але були "збиті ППО" або "посаджені засобами РЕБ". Місцеві жителі стверджують, що дрони "прилягли" за кілька кілометрів від заводу. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає", - переконують російські видання.
Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що безпілотник атакував НПЗ в Рязані. Постраждалих немає. Також повідомлялося про збивання двох дронів у передмісті Воронежа.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Горить Рязанський НПЗ! Дрон досягнув цілі!
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