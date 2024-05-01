У США розбився винищувач F-16 – подробиці інциденту

У США розбився військовий винищувач F-16 біля авіабази Військово-повітряних сил Холломан у штаті Нью-Мексико. Інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Відомо, що на борту винищувача був один пілот, який зміг катапультуватися. Його доставили до лікарні і згодом відпустили додому.

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання до атмосфери шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрили для відвідувачів.

"Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, особливо з персоналом Національного парку White Sands, щоб забезпечити безпеку та благополуччя населення та наших перших служб реагування, а також захистити цілісність місця аварії", - прокоментував полковник ВПС США Джастін Спірс.

Наразі точні причини аварії не повідомляються. Спеціальна комісія проведе розслідування, щоб встановити причини інциденту.

Телеканал Fox News зауважив, що це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.

Нагадаємо, у Перу сталася смертельна аварія – пасажирський автобус з 50 людьми зірвався з гірської дороги та впав у яр: 25 осіб загинули та понад десять отримали поранення.

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