Тайвань перебуває в стані готовності до військових навчань Китаю - Reuters

Тайвань перебуває в стані готовності до проведення військових навчань Китаю після інавгурації новообраного президента Лай Чін-те.

Про це повідомив високопосадовець служби безпеки острова, пише Reuters.

За його словами, Пекін зазвичай починає такі навчання в червень.

Видання підкреслює, що Лай, як і нинішня президентка Цай Інвень, відкидають претензії Пекіна на суверенітет. Обидвоє кажуть, що тільки жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє. Інавгурація Лая, нині віцепрезидента, відбудеться 20 травня.

"Після перемоги Лая на січневих виборах Китай постійно чинить тиск на Тайвань, включаючи патрулювання берегової охорони поблизу групи контрольованих Тайванем островів, розташованих поруч із китайським узбережжям, і відкриття нових повітряних маршрутів у Тайванській протоці, загрожувати безпеці авіації", - йдеться на сайті інформаційного агентства.

Директор Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін-єн розповіла, що зараз Китай намагається вплинути на політику нового уряду острова.

"Особливої ​​уваги потребує те, що після 20 травня, від червня до листопада, Китай проведе свої регулярні військові навчання. Чи використовують вони цю спекотну пору як привід для проведення деяких військових навчань для подальшого тиску на Тайвань - це ключовий момент, на якому зосереджується Бюро національної безпеки", - наголосила вона.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Китай відновив військову активність біля Тайваню після від'їзду держсекретаря Блінкена з Пекіна.

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