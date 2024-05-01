У Пентагоні відповіли, скільки ракет ATACMS передадуть Україні

Остін повідомив, що Україна вже отримала ATACMS.

Голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США передадуть Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть.

Про це Остін заявив у відповідь на запитання на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США.

Так, в очільника Пентагону запитали, чи планують Сполучені Штати додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно ухваленого пакета допомоги для України на понад 60 млрд дол.

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"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", – відповів Остін.

Він також зазначив, що Україна вже отримала ATACMS.

До слова, як повідомив депутат Верховної Ради Роман Костенко, частина зброї від США вже прибула до України, інша зараз перебуває в дорозі.

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