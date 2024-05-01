В Пентагоне ответили, сколько ракет ATACMS передадут Украине

Остин сообщил, что Украина уже получила ATACMS.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США передадут Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

Об этом Остин заявил в ответ на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

Так, у главы Пентагона спросили, планируют ли Соединенные Штаты дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи для Украины более чем на 60 млрд дол.

Также читайте Смогут ли дальнобойные ATACMS полностью уничтожить Крымский мост: ответ эксперта

"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", – ответил Остин.

Он также отметил, что Украина уже получила ATACMS.

Кстати, как сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, часть оружия от США уже прибыла в Украину, другая сейчас находится в пути.

Читайте также: