Возможны ли переговоры между Украиной и РФ: в Пентагоне ответили

По словам Ллойда Остина, США работают над укреплением позиции Украины, чтобы она достигла своей цели на вероятных переговорах.

Министр обороны США Ллойд Остин не исключает, что в конце концов переговоры между Украиной и Россией состоятся. Он добавил, что в этой ситуации задача партнеров – помочь Украине оказаться на момент переговоров в сильной и выгодной позиции.

Об этом пишет "Униан"

"Большинство конфликтов такого рода заканчиваются какими-то переговорами. Опять же, когда это произойдет, мы хотим, чтобы Украина была в лучшем положении, чтобы она могла добиться своей цели и договориться о правильных вещах: на что она согласится или не согласится. Наша цель – убедиться, что у них есть помощь", – подчеркнул Ллойд Остин.

Напомним, по мнению Алексея Гетьмана, никто из украинских политиков не пойдет на условия России, потому что это будет политическая смерть.

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