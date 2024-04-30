"С нашей стороны все готово": Зеленский резко обратился к ЕС

Президент рассказал, что в июне ожидает "фактически открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз".

Вечером 30 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Поздравление пограничникам

По случаю дня Государственной пограничной службы Украины президент поблагодарил бойцов ГПСУ.

"Сегодня – их профессиональный день. Это тысячи профессиональных воинов – действительно храбрых людей, которые не только защищают нашу государственную границу, но и вместе со всеми Силами обороны и безопасности Украины дерутся на фронте, в том числе на наиболее горячих направлениях. И сражаются действительно героически", – отметил глава государства.

Особо он отметил подразделения, которые именно на днях, на этих неделях проявили себя в боях: Луганский пограничный отряд, бригада "Помста", Донецкий пограничный отряд, Херсонский пограничный отряд, Бердянский пограничный отряд, воинов пограничной службы из подразделений Морской охраны, Черниговский пограничный отряд, воины которого воюют в Новопавловском направлении.

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Также Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами — "Крестом боевых заслуг", орденами 271 воина-пограничника.

Кроме того, он подписал закон Украины об увеличении штатной численности Государственной пограничной службы.

"Действительно эффективные структуры в Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашей армии", – пояснил президент.

Ситуация на фронте

"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и наших действий – и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач", – рассказал Зеленский.

Он заслушал доклад Главкома Александра Сырского, обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами.

Президент в очередной раз напомнил, что Украине необходимо существенное ускорение поставок вооружения.

По его словам, частично вопрос обеспечения оружием решается благодаря собственному производству. Особых результатов удалось достичь в отношении дронов, говорит глава государства.

Вступление в ЕС

Президент заслушал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля. Премьер рассказал детали по поставкам оружия и снарядов и соответствующей работе с партнерами.

Зеленский в свою очередь поблагодарил правительство и лично премьер-министра Чехии за ускорение реализации артиллерийской инициативы.

"Также обсудили и работу на европейском направлении — подготовку решений, которых ожидаем в июне, фактического открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Это то, что действительно нужно. И с нашей стороны все готово", — подытожил Зеленский.

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Обращение Зеленского: фронт, оружие и расширение Госпогранслужбы