"С нашей стороны все готово": Зеленский резко обратился к ЕС

Президент рассказал, что в июне ожидает "фактически открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз".
Вечером 30 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Поздравление пограничникам
По случаю дня Государственной пограничной службы Украины президент поблагодарил бойцов ГПСУ.
"Сегодня – их профессиональный день. Это тысячи профессиональных воинов – действительно храбрых людей, которые не только защищают нашу государственную границу, но и вместе со всеми Силами обороны и безопасности Украины дерутся на фронте, в том числе на наиболее горячих направлениях. И сражаются действительно героически", – отметил глава государства.
Особо он отметил подразделения, которые именно на днях, на этих неделях проявили себя в боях: Луганский пограничный отряд, бригада "Помста", Донецкий пограничный отряд, Херсонский пограничный отряд, Бердянский пограничный отряд, воинов пограничной службы из подразделений Морской охраны, Черниговский пограничный отряд, воины которого воюют в Новопавловском направлении.
Также Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами — "Крестом боевых заслуг", орденами 271 воина-пограничника.
Кроме того, он подписал закон Украины об увеличении штатной численности Государственной пограничной службы.
"Действительно эффективные структуры в Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашей армии", – пояснил президент.
Ситуация на фронте
"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и наших действий – и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач", – рассказал Зеленский.
Он заслушал доклад Главкома Александра Сырского, обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами.
Президент в очередной раз напомнил, что Украине необходимо существенное ускорение поставок вооружения.
По его словам, частично вопрос обеспечения оружием решается благодаря собственному производству. Особых результатов удалось достичь в отношении дронов, говорит глава государства.
Вступление в ЕС
Президент заслушал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля. Премьер рассказал детали по поставкам оружия и снарядов и соответствующей работе с партнерами.
Зеленский в свою очередь поблагодарил правительство и лично премьер-министра Чехии за ускорение реализации артиллерийской инициативы.
"Также обсудили и работу на европейском направлении — подготовку решений, которых ожидаем в июне, фактического открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Это то, что действительно нужно. И с нашей стороны все готово", — подытожил Зеленский.
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Обращение Зеленского: фронт, оружие и расширение Госпогранслужбы
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО только после победы в войне.
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