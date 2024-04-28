Зеленский рассказал, когда может начаться путь к справедливому миру

Зеленский рассказал, что команды Украины и Соединенных Штатов работают над двусторонним соглашением о безопасности.

Вечером, 28 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Контакты с партнерами

Зеленский сегодня провел переговоры с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Гакимом Джеффрисом. Глава государства поблагодарил его и всех конгрессменов за поддержку нашего государства и "личное лидерство в продвижении нового пакета помощи Украине".

В разговоре с Джеффрисом он подчеркнул, что необходимы системы "Петриот", и как можно скорее.

Также команды Украины и Соединенных Штатов работают над двусторонним договором безопасности.

"Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение наиболее сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия.

Кроме того, он рассказал, что на следующей неделе тоже будет достаточно много международной коммуникации – и публичной, и непубличной.

"Помним, что нам должен принести этот год в политическом смысле. Это и результат с Евросоюзом. Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению, и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза", – добавил президент.

Помощь от Запада

Глава государства сказал, что Украина все еще ожидает поставок, которые обещаны.

"Мы ожидаем именно такого объема и веса в поставках, которые способны изменять ситуацию на поле боя в интересах Украины. И важно, чтобы была реализована каждая наша договоренность – все, что даст и практические результаты на поле боя и поддержит моральную силу всех, кто на передовой", – сказал он.

Саммит мира

"Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены – разные части света, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царит безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

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Зеленский: Оружие уезжает! Подготовка соглашения о безопасности с США!