"Борнмут" без Забарного разбил команду экс-тренера "Шахтера" в матче АПЛ (видео)

Украинец впервые в сезоне не попал в заявку на поединок чемпионата Англии.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного разгромил "Брайтон" в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:0 .

Хозяева вышли вперед уже на 13-й минуте встречи – голом отличился Маркос Сенеси.

В начале второго тайма Энес Унал увеличил преимущество "вишен", а на 87-й минуте Джастин Клюйверт сделал счет разгромным.

Команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби ничем ответить не сумела.

Отметим, что Забарный не попал в заявку "Борнмута" на этот матч из-за болезни. До этого 21-летний украинец не пропустил ни минуты в 34 поединках своей команды в АПЛ в этом сезоне.

Обзор матча "Борнмут" – "Брайтон"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Борнмут" (48 очков) поднялся на 10-е место в АПЛ. "Брайтон" (44 балла) остался на 12-й позиции.

В следующем туре команда Забарного 4 мая на выезде сыграет против "Арсенала" другого украинца Александра Зинченко, а подопечные Де Дзерби днем позже примут "Астон Виллу".

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