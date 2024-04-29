Столтенберг внезапно приехал в Зеленский: что произошло (видео)

Когда Украина вступит в НАТО, что мешает этому, верят ли в Альянсе в победу Украины на поле боя и какое громкое признание сделал Столтенберг – в эксклюзиве TSN.ua.

Этого никто не мог ожидать! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тайно посетил Киев и сделал важное заявление – для Украины это отличная новость! Встретился Столтенберг и с президентом Владимиром Зеленским.

Когда Украина вступит в НАТО, что мешает этому, верят ли в Альянсе в победу Украины на поле боя и какое громкое признание сделал Столтенберг – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

В Киеве – гость!

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга украинская столица встретила солнечной погодой. Он неожиданно и без анонса 29 апреля прибыл на Банковую на переговоры с президентом Зеленским. По словам украинского лидера, сейчас Украина имеет лучшие отношения с НАТО, чем когда-либо, впрочем, пока не те, которых хотела бы.

Украина "не скоро" в НАТО?!

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"Очевидно, что Украина будет в Альянсе!" По словам Зеленского, сейчас представить безопасность НАТО, а значит и всей Европы, без Украины невозможно. Но произойдет это не скоро. Не стоит ожидать и то, что Украину пригласят в Альянс уже этим летом во время саммита в честь 75-летия НАТО. Столтенберг объяснил почему.

"Я действительно считаю, что место Украины в НАТО. И мы тяжело работаем, чтобы убедиться, что Украина станет членом Альянса. Чтобы иметь это решение, нам нужно согласие всех 32 членов Альянса. Нам нужен консенсус, нам нужно не большинство, согласиться должны все 32 страны-члена. Я не вижу, что у нас будет это согласие на саммите в июле. Но я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать, что мы двигаем Украину к членству и этот день наступит как можно скорее", – сказал он.

Столтенберг сделал важное признание

Тем не менее, Зеленский на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, будет присутствовать. По крайней мере, Столтенберг его пригласил. Раз признал генсек и реальную причину, почему Украина потеряла инициативу на фронте, потеряла Авдеевку. Все из-за нехватки помощи от партнеров, в том числе промедления США. Но теперь это должно измениться, потому что Запад не может позволить Путину победить. Обеспечить победу Украине – дешевле.



"Союзники НАТО не выполнили то, что обещали. Это привело к серьезным последствиям на поле боя. Нехватка боеприпасов создала возможность россиянам продвигаться вперед вдоль линии фронта. Нехватка в средствах противовоздушной обороны сделала возможным большему количеству российских ракет поражать цели. И недостаток дальнобойных способностей сосредоточить большее количество сил. Конечно, гарантирование того, что Украина победит, будет стоить денег. И в таких войнах, в которой сейчас Украина, всегда есть риски. нашу безопасность в разы больше. Поэтому поддержка Украины – это лучший способ гарантировать нашу собственную безопасность”, – говорит генсек Альянса.

Новая помощь Украине

100 миллиардов евро на пять лет, и это не пустые разговоры! Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал создание Альянсом нового оборонного фонда для нужд Украины. Многие детали об этой инициативе пока не известно, впрочем и Столтенберг, и Зеленский убеждены, что это возможно, так что продолжат работать над инициативой.



"У союзников действительно есть возможность претворить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, отмеченных нашими соглашениями о гарантиях безопасности", — сказал украинский президент.

Ожидает президент Зеленский и "положительных новостей" об украинском ПВО.

"О дополнительных пакетах и количестве ракет к Patriot – ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать эти поставки. И слава Богу, что после созыва нашего Совета (заседание Совета Украина-НАТО 19 апреля, — ред.) мы получили ответы, что в процессе мы не будем обсуждать с генсеком, где мы видим (системы Patriot – ред.) Мы, с нашей стороны, работаем и аналитически. Мы понимаем, в каких государствах есть. Есть ответные диалоги. Мы работаем над дополнительными системами Patriot", – говорит Владимир Зеленский.

Три фактора, которые изменят ситуацию на фронте

Назвал Зеленский и еще одну важную вещь! Для изменения ситуации на фронте в пользу Украины нужны три фактора, которые перечислил Зеленский! Первое из них уже выполнили партнеры! Два других – в процессе реализации.

Тем временем российские пропагандисты активно обсуждают тайный визит Столтенберга в Киев. Может, есть еще интересные договоренности, которые пока не афишируются?

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡❗ СРОЧНО! Столтенберг внезапно приехал в Зеленский! Что произошло?

Напомним, 29 апреля президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил, что Украина и НАТО сейчас достигли наибольшего уровня отношений во времена независимости нашего государства, но не самого большого из возможных.

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