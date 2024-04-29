Курс валют в Украине: доллар "попустило" ниже 40 грн – покупать или продавать

Прошедшая неделя принесла на финансовый рынок две новости: первая – курс доллара пошел вниз, спустившись ниже 40 грн, вторая – Нацбанк снова снизил сразу на 1% учетную ставку, то есть процент, под который регулятор кредитует коммерческие банки. Теперь она составляет 13,5% годовых.

Как эти события связаны между собой, чего ожидать дальше от курса на пересечении апреля и мая, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (29 апреля-5 мая);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Восходящий тренд, за три месяца постепенно приведший к подорожанию американской валюты выше 40 грн за один доллар, закончился за три дня. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс продаж достиг 13-месячного максимума в 40,15 грн/доллар в воскресенье, 21 апреля. А уже во вторник, 23 апреля, за доллар просили на 30 копеек. меньше, в среднем 39,85 грн. Только одиночные банки не спешили опускать цену ниже 40 грн, а максимальная цена продажи зафиксирована в 40,20 грн/доллар (-30 коп. за неделю). Да и они сдались до субботы, 27 апреля, потому что желающих приобрести валюту так дорого вряд ли многое нашлось. На субботу курс стабилизировался на 39,90 грн., а самая низкая цена продажи составила 39,85 грн.

Средняя цена покупки снизилась за это время до 39,45 грн/доллар (-15 коп.), а самая высокая – до 39,60 грн/доллар (-30 коп.).

Евровалюта также плавно подешевела за неделю, но не столь заметно: с 43,10 до 43 грн/евро (-10 коп.) в продаже и с 42,40 до 42,35 (-5 коп.) в покупке.

На воскресенье, 28 апреля, установились курсы 39,92 грн/доллар в продаже и 39,45 в покупке для евро соответственно 43,10 и 42,40 грн/евро. То есть, за неделю доллар подешевел на 23 коп., евро – на 30 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсы обеих основных валют резко упали уже в понедельник. Доллар подешевел на 29 коп. в продаже (с 40,06 до 39,77 грн.) и на 10 коп. по покупке (с 40,61 до 38,51 грн), евро соответственно на 28 коп. (до 42,87 грн.) и на 29 коп. (до 42,57 грн.). В дальнейшем тренд снова сменился восходящим, и через неделю обе основные валюты вернули утраченное. До воскресенья, 28 апреля, доллар подорожал за неделю на 6 коп. в продаже – до 40 грн., и сразу на 70 коп. в покупке – до 39,60 грн. За 1 евро менялы просили 43,04 грн, что всего на 6 коп. меньше недели назад, а покупали по 42,76 грн, это на 10 коп. меньше, чем неделю назад.

Нацбанк на прошлой неделе укрепил гривну по отношению к доллару. С 22 по 25 апреля официальный курс изменился с 39,79 до 39,67 грн/доллар (-22 коп.). На понедельник, 29 апреля, гривна укрепилась еще на 7 копеек, до 39,60 грн/доллар. Напомним: за 8-22 апреля гривна потеряла к доллару 95 коп. или 2,5%, а вернула за прошлую неделю 29 коп., это 0,7%.

А вот официальный курс евро за неделю увеличился даже на 6 коп. – 42,38 до 42,44 грн/евро.

Соотношение доллар/евро изменилось за это время с 1,065 до 1,07 доллара за евро.

Также глава НБУ Андрей Пышный объяснил, почему учетная ставка снова снижена. Основные причины – уменьшение фактической инфляции и снижение рисков международной финансовой помощи.

"Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", — отметил Андрей Пышный.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты говорят о наступлении периода стабильности курса гривны, который может оказаться достаточно продолжительным. Однако есть определенные "но".

Андрей Шевчишин отметил: после того, как стало известно об одобрении сенатом США выделение Украине беспрецедентной военной помощи на сумму 61 млрд долларов (хотя с задержкой более полугода – Авт.), наш Нацбанк прекратил контролируемую девальвацию гривны и начал ее укреплять. Это, в частности, касается и учетной ставки.

"В последний раз регулятор уменьшал учетную ставку 15 марта, с 15% до 14,5% годовых, теперь есть 13,5%, – напомнил Андрей Шевчишин. – Ее изменение является важным сигналом определения банками процентов по вкладам и займам. Чем выше учетная ставка, тем более дорогие кредиты и депозиты в нацвалюте".

Олег Пендзин говорит: стабильность не означает, что курс может замереть на каком-либо смысле.

"Например, на текущей неделе курс наличного доллара будет колебаться в коридоре 39,5-39,9 грн/доллар", – прогнозирует Олег Пендзин.

Александр Охрименко считает, что отклонения курса доллара от нынешних значений могут оказаться более значительными. По его мнению, на межбанковском рынке может быть и выше 40 грн/доллар и ниже 39,5.

"Это будет влиять и на наличный рынок. Но следует понимать, что это ситуативные колебания, устойчивого восходящего или нисходящего тренда не ожидаю", – уточнил эксперт.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов одинаковы по продаже наличной валюты – избавляться от нее сейчас можно только в случае, когда нужны гривны, которые будут потрачены немедленно. Покупка валюты также не ко времени.

Олег Пендзин напомнил свой прогноз недельной давности о том, что курс более 40 грн/доллар долго не удержится, поэтому доллары или евро как инструмент для получения прибыли пока невыгодны.

"Тем, у кого есть лишние, но небольшие средства, это несколько или несколько тысяч гривен (до 20 тысяч — Авт.), лучше держать их на краткосрочных гривневых депозитах сроком три месяца. Там приличные проценты, в пределах 10-12% годовых, что при прогнозируемой инфляции в 8% годовых даст гарантированную реальную прибыль", – аргументировал Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также предлагает воздержаться от покупки валюты в ближайшее время.

"Три месяца – с мая по июль – лучшее время для заработка на гривневых депозитах ", – считает эксперт.

Поддерживает это мнение и Александр Охрименко. А тем, кто все же хочет купить наличную валюту, советует подождать. Эксперт считает, что гривня и дальше будет укрепляться, поэтому курс покупки валюты вскоре может стать выгоднее. Еще один совет от Александра Охрименко – для тех, кто предпочитает надежность сбережения средств, а не скорую прибыль.

"Это золото в банковских слитках, оно медленно, но постоянно дорожает, — пояснил эксперт. — Инвестиции в золото не требуют специальных знаний, основной принцип, которым руководствуются — "купил и держи". Отмечу, что минимальный выгодный вес слитка — 10 граммов, его стоимость 34-35 тыс. грн.

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