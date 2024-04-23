Каким будет курс доллара в конце года: оценки экспертов

Среднее значение курса доллара в 2024-м составит 40,33 грн. Эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость американской валюты вырастет до 41,67 грн за доллар.

Об этом свидетельствует консенсус-прогноз за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованный на сайте Министерства экономики.

В консенсус-прогнозе учтены прогнозы двух групп экспертов. Так, оптимистично настроенные сделали свой прогноз, учитывая, что война закончится уже в этом году. Впрочем, другая группа считает, что полномасштабное вторжение будет длиться дольше.

По прогнозу первой группы экспертов, в течение этого года средний курс доллара составит 42,6 грн. В конце 2024-го стоимость достигнет 45,7 грн за доллар.

Между тем, другая группа считает, что средний курс американской валюты будет 42,70 грн. Уже в конце года доллар составит 44,80 грн.

Как сообщалось, в Украине доллар уже стал по 40 гривен. Гривна продолжает дешеветь, через две недели национальная валюта потеряла к доллару 95 копеек.

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