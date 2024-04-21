Подорожает ли доллар перед Пасхой: прогноз финансового эксперта

Перед праздниками, как правило, люди больше тратят средства на покупки.

В канун праздников традиционно происходит постепенный рост курса доллара.

Об этом сказал в разговоре с 24 каналом эксперт Андрей Шевчишин.

Как он объяснил, перед праздниками, как правило, люди больше тратят средств на покупки или обменивают валюту. Также на повышение доллара оказывают влияние другие факторы.

"Яркий пример, когда в канун нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах", — отметил эксперт.

Далее, он подчеркнул, что спрос на валюту превышает предложение на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар чаще, а продают его меньше. В ответ Нацбанк ведет регулирование этой ситуации на рынке из-за управляемой гибкости.

По словам Шевчишина, курс доллара двигается до 40 гривен, поэтому НБУ будет жестче ограничивать спрос.

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