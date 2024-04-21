Чи подорожчає долар перед Великоднем: прогноз фінансового експерта

Перед святами, як правило, люди більше витрачають коштів на покупки.

Напередодні свят традиційно відбувається поступове зростання курсу долара.

Про це сказав у розмові з 24 каналом експерт Андрій Шевчишин.

Як він пояснив, перед святами, як правило, люди більше витрачають коштів на покупки або ж обмінюють валюту. Також на підвищення долара впливають інші фактори.

"Яскравий приклад, коли напередодні нового року були високі виплати населенню, премії, зарплати та інше. Ці кошти частково йдуть на купівлю долара, адже немає такої потреби тримати гривню на рахунках", - зазначив експерт.

Далі, він підкреслив, що попит на валюту перевищує пропозицію на міжбанку, тобто населення та бізнес купують долар частіше, а продають його менше. У відповідь Нацбанк веде регулювання цієї ситуації на ринку через керовану гнучкість.

За словами Шевчишина, курс долара рухається до 40 гривень, тому НБУ буде більш жорстко обмежувати попит.

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