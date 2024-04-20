Украинцам от 1 мая перечислят пенсии: кто получит надбавку

В Украине повысят часть пенсий от 1 мая. Речь идет о тех, кто достиг возраста от 70 лет и размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Отмечается, что надбавка к пенсии производится автоматически, поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Предусмотрены следующие надбавки:

пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам старше 80 лет – 570 гривен.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Тем временем пенсию получают 10,1 млн. человек.

Наибольшее количество (2,6 млн.) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн. украинцев.

Большинство украинцев получают выплаты в размере 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн. пенсионеров.

Напомним, в Украине продлили программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий еще на 3 месяца.

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