Украинцам от 1 мая перечислят пенсии: кто получит надбавку

Прибавка к пенсии производится автоматически.
В Украине повысят часть пенсий от 1 мая. Речь идет о тех, кто достиг возраста от 70 лет и размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн.
Об этом пишет издание "На пенсии".
Отмечается, что надбавка к пенсии производится автоматически, поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.
Предусмотрены следующие надбавки:
- пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- пенсионерам старше 80 лет – 570 гривен.
Какие пенсии получают украинцы
В Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Тем временем пенсию получают 10,1 млн. человек.
Наибольшее количество (2,6 млн.) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн. украинцев.
Большинство украинцев получают выплаты в размере 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн. пенсионеров.
Напомним, в Украине продлили программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий еще на 3 месяца.