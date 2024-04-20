Сбитие бомбардировщика Ту-22М3 – удар по ядерной триаде России: авиаэксперт

Украинские военные сбили над Ставропольским краем РФ стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с помощью ЗРК С-200. Как отметил авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап, в России может оставаться еще около 40 стратегических самолетов этого типа.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что уничтожение даже одного самолета Ту-22М3 наносит удар по одной из частей ядерной триады России.

"Так как Ту-22М3 вместе с Ту-195МС и вместе с Ту-160 входят в воздушную часть российской ядерной триады. Это в любом случае удар по триаде, потому что в триаде сейчас самое слабое место у россиян – это средства доставки, это стратегическая авиация. Так что это серьезная потеря. Другой серьезный урон – это непосредственно персонал, это летчики, погибшие или выжившие после катапультирования, но они не скоро смогут вообще сесть за штурвал, даже если они абсолютно здоровы. Важно то, что у нас есть средства, с помощью которых можно на таких дистанциях поражать самолет", – отметил авиационный эксперт.

Константин Криволап также подчеркнул, что производить такие самолеты россияне больше не могут, максимум ремонтировать. Ведь завод, на котором производились эти бомбардировщики, это Казанский завод имени Горбунова, недавно был атакован украинскими дронами.

"Там выпускали эти бомбардировщики Ту-22М3. Сейчас этого производства вообще нет. Сейчас этот завод занимается исключительно регламентными работами и ремонтом подобных самолетов – Ту-22М3 и Ту-160… Ту-22 на момент начала горячей фазы было около 60 штук, согласно бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет, сами понимаете, штука достаточно хитрая: оно вроде бы записано, но его как бы нет. Из реальных машин, которые могут стоять на крыле, могут выполнять функции, осталось около 40 машин, но теперь уже 40 минус один или какая-то другая цифра минус один", — отметил Криволап.

По его словам, по самым оптимистичным для россиян прогнозам, возможно, самолетов Ту-22М3 осталось менее 30.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВСУ сбили российский Ту-22М3, выпустивший ракеты по Украине!

Напомним, один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации ГУР во взаимодействии с Воздушными силами.

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