Стрельба в Винницкой области: в 28 ОМБр прокомментировали, служат ли нападающие в бригаде

СМИ пишут, что нападающие – отец и сын.

Руководство 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опровергло информацию о прохождении службы подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области в их бригаде.

Об этом сообщили в пресс-службе ОМБр.

"Официально по поводу трагического инцидента с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорине Винницкой области сегодня ночью. Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28-й ОМБр", — подчеркнули в сообщении.

Силы обороны юга также отреагировали на информацию о причастности их военнослужащих к преступлению в Винницкой области.

"Подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеющие отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода", — подчеркнули в ОК.

К слову, в Сети распространилась информация, что нападающие военнослужащие 28 ОМБр, дислоцирующееся на Одесщине Издание "Думская" писало, что это — 26-летний Виталий Василака и его 51-летний отец Валерий Василака. Оба — уроженцы села Черномин Тульчинского района Винницкой области .

Как сообщалось, в Винницкой области двое неизвестных расстреляли полицейских — один погиб, а один получил ранение. Инцидент произошел во время комендантского часа, около 02:00, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов.

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