Британская разведка назвала, чем сбили российский Ту-22М3

Россия 19 апреля совершила очередные авиаудары с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 по целям на юге Украины. Однако эта операция завершилась для оккупантов потерей одного самолета.

Украинские системы ПВО впервые сбили российский стратегический бомбардировщик. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день Россия понесла потери по меньшей мере 100 боевых самолетов.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

Так, 19 апреля 2024 года Россия совершила авиаудары с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Целями вероятнее всего были объекты на юге Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что сбило один из бомбардировщиков, а в сети появились сообщения о том, что один из стратегических бомбардировщиков потерял управление в воздухе, а затем упал в поле.

После этого министерство обороны России подтвердило, что один стратегический бомбардировщик разбился и что поисково-спасательная миссия продолжается, но не признала сбивание самолета.

"Однако почти точно, что сообщения об использовании ракеты С-200 (SA-5) являются точными, и что это была еще одна успешная операция Украины против российских ВВС. Эта система, вероятно, является той же установкой, которая была использована для сбития российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50 23 февраля 2024 года", — заявили в разведке Британии.

Уничтожение российского Ту-22МЗ 19 апреля: что известно

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.

ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

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