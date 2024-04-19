Россия не может производить новые Ту-22М3, и ее ожидают новые "чудеса" — ГУР

В ГУР есть информация о ситуации с бортами Ту-22 в РФ и ракетах, которые могут нести эти стратегические бомбардировщики.

Для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 в настоящее время фактически невозможно.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Они пытаются поддерживать производство ракетного вооружения. Но вопрос не в количестве ракет сейчас. Вопрос именно в носителях и расстоянии, с которого наносится поражение", — заметил Юсов.

Он подчеркнул, что Россия сейчас сделает выводы и в дальнейшем будет осторожнее использовать свою стратегическую авиацию, и это уже хорошо для Украины. Юсов отметил, что сбитие борта является и определенным давлением на пилотов бомбардировщиков, поскольку они теперь не будут чувствовать себя в безопасности даже в 300 километрах от фронта.

"И что еще важно для нас – это те борты, изготовление которых для врага – это сегодня фактически невозможная задача. Понятно, что сегодня в Кремле траур, и для этого есть все основания", – сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, то, что в рамках нападения на Украину, в рамках геноцидной войны против нашего государства происходит фактически демилитаризация самой Российской Федерации, в том числе стратегической авиации, — это уже факт, и это видит весь мир.

"Раньше это происходило в результате другого рода операций (взрывы на аэродромах), сегодня впервые — в воздухе, во время выполнения боевого задания", — добавил он.

На вопрос, будет ли использование Ту-22 несколько иным теперь, Юсов ответил, что после уничтожения самолета А-50 и после уничтожения Ту-22М3 есть надежда, что "по крайней мере на некоторое время для Одесской области относительно рисков ракетных ударов ситуация улучшится".

В то же время, представитель разведки подчеркнул, что сегодняшняя операция — не последняя и это еще не все, что запланировано.

"Силы безопасности и обороны Украины будут и дальше "удивлять" противника в хорошем смысле для нас. И результаты так же будут", — сказал он.

Уничтожение российского Ту-22МЗ 19 апреля: что известно

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которыми враг атакует мирные украинские города.

ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что двух летчиков российского военного самолета Ту-22М3 доставили в медучреждения. С места происшествия эвакуировали еще одного выжившего летчика, но вскоре он умер. Продолжались поиски четвертого члена экипажа.

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