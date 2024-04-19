Что известно о пилотах сбитого Ту-22М3: данные российской стороны

Двух летчиков российского военного самолета Ту-22М3 доставили в медучреждения. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, который выжил. Продолжаются поиски четвертого члена экипажа.

Об этом написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Чуть позже стало известно, что третий член экипажа погиб.

"Угрозы для жизни двух летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, расположенный за пределами нашего региона", — подытожил чиновник.

Напомним, в ночь на 19 апреля Украина впервые уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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