Що відомо про пілотів збитого Ту-22М3: дані російської сторони

Двох льотчиків російського військового літака Ту-22М3 доправили до медзакладів. З місця події евакуювали ще одного льотчика, який вижив. Тривають пошуки четвертого члена екіпажу.

Про це написав губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.

Трохи пізніше стало відомо, що третій член екіпажу загинув.

"Загрози для життя двох льотчиків, із якими працюють крайові медики, немає. Лікарі роблять все необхідне. Пацієнтів найближчим часом перевезуть до військового шпиталю, який розташований за межами нашого регіону", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Україна вперше знищила стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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