"Це знакова операція": в ГУР повідомили нові деталі знищення літака Ту-22М3

Там зазначили, що знищено літак стратегічної авіації РФ – вперше під час виконання бойового завдання в повітрі від початку повномасштабного вторгнення.

ГУР і Повітряні сили ЗСУ знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 під час виконання ним бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів у ефірі "Радіо Свобода".

"Напевно, коли Путін буде коментувати, що сталося з його стратегічним бомбардувальником, скаже – він упав", – підколов Юсов російського диктатора.

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Він зазначив, що можна констатувати успішну операцію української військової розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

"Результативна операція, знищено літак стратегічної авіації противника – вперше під час виконання бойового завдання в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Знищено під час виконання бойового завдання. Інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. Це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні", – розповів представник ГУР.

Він також повідомив, що в цілому ця операція була певним повтором операції ГУР щодо збиття російського літака-розвідника А-50, яке відбулося нещодавно.

"Відстань цього разу ще більша. Йдеться про відстань близько 300 км від українського кордону. Це справді знакова операція, знаковий результат для України", – наголосив Юсов.

Нагадаємо, 19 квітня у Ставропольському краї РФ впав бомбардувальник Ту-22МЗ. Згодом у ГУР повідомили, що в результаті спільної з Повітряними силами операції було знищено російський літак, який 19 квітня запускав ракети по Україні.

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