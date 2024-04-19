Коли до України знову повернеться тепло: відповідь метеорологині

До України поступово повертатиметься весняна погода після різкого похолодання.

Про це "24 Каналу" повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Наприкінці березня і в першій половині квітня погоду зумовлювало субтропічне повітря. Якщо говорити про максимальні температури, вони сягали +25 і навіть в деяких районах +29 градусів.

"Такі температури є надзвичайно високими й нетиповими для цього періоду. Вони спостерігаються дуже рідко, можуть відмічатися три рази на 100 років. І якраз такий випадок ми з вами спостерігали",– сказала вона.

Втім, уже від середини місяця та упродовж наступного тижня погоду будуть зумовлювати арктичні повітряні маси.

Метеорологиня додала, що арктичне повітря, яке приходитеме до Україну, відчутно знизить температуру. Особливо максимальні значення. Вони стануть нижчими за норму.

Нагадаємо, до України повернулося похолодання. Синоптики обіцяють українцям дощі, заморозки та навіть сніг.

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