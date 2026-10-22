У Європі прогнозують мороз до -17 градусів: що буде з погодою в Україні

Похолодання в Україні / © pexels.com

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До Європи наближається хвиля похолодання: в окремих районах із 22 до 26 жовтня температура може опуститися до −17 °C. Холодніша погода очікується й у Польщі, де денна температура знизиться до +9…+16 °C, а вночі місцями можливі заморозки до −6 °C.

Про це повідомляє польський погодний ресурс Dobra Pogoda 24.

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Де в Європі температура впаде до −17 °C

За розрахунками погодної моделі ALADIN, у період із 22 до 26 жовтня найхолодніша погода очікується в районі Альп.

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«Чисельні розрахунки моделі ALADIN з густою сіткою роздільною здатністю аж 2 км передбачають, що в цей період температури місцями впадуть навіть до -17/-8 °C», — ідеться в прогнозі польського порталу Dobra Pogoda 24.

Найнижчі показники прогнозують уздовж головного хребта Альп і в прилеглих долинах. Похолодання може охопити прикордонні райони Франції та Італії, південну й південно-східну частини Швейцарії, а також південний захід Австрії.

«Локально може бути ще холодніше, особливо на вершинних частинах гір, а також у долинах під час прояснень біля землі», — зазначають синоптики.

Як пояснюють синоптики польського порталу Dobra Pogoda 24, похолодання пов’язане з переміщенням атмосферних фронтів, які принесуть до Європи холодне арктичне повітря.

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«Осередки, переміщуючись з-над Атлантики через північно-західний регіон на північний схід, одночасно затягнуть з наявного полюса холоду арктичне повітря, яке потім осідатиме в клині високого тиску між фронтами», — ідеться в прогнозі.

Ще одним чинником сильного похолодання стануть попередні снігопади. За словами синоптиків, сніговий покрив сприятиме охолодженню поверхні, а вночі за ясного неба холодне повітря накопичуватиметься в долинах і низинах.

«Падінню температур сприятиме адвекція холодного повітря, що осідає під час прояснень, а також попередні снігопади, бо за утвореного снігового покриву будуть хороші умови для утворення й утримання застійників холоду», — зазначають метеорологи.

Якою буде погода в Україні наприкінці жовтня

Похолодання в Європі позначиться й на погоді в Україні. За прогнозами синоптиків, після теплих днів із температурою до +20 °C і вище повітря поступово охолоджуватиметься, а ночі стануть холоднішими.

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«Найхолодніше буде на заході України, де 23 жовтня температура через хмарність опуститься до 8–13 °C тепла», — повідомляв синоптик.

За прогнозами метеорологів, подальша зміна температури залежатиме від хмарності, прояснень і руху атмосферних фронтів. У районах, де вночі прояснюватиметься небо, повітря охолоджуватиметься сильніше. На півдні країни похолодання може бути менш відчутним.

Прохолодна погода в регіоні, за попередніми прогнозами, може зберігатися щонайменше до початку наступного тижня.

Раніше ми повідомляли, що після дощів в Україну повернулося осіннє потепління. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, із 19 до 25 жовтня в більшості регіонів очікується суха й відносно тепла погода з температурою +13…+20 °C, а на півдні та Закарпатті — місцями до +21…+22 °C.

Також метеорологи прогнозують, що листопад в Україні буде теплішим за періоди з сильними морозами. За оцінкою професорки Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, середня температура повітря залишатиметься в межах кліматичної норми, а різких похолодань із сильними морозами не очікується.

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