Когда в Украину снова вернется тепло: ответ метеоролога

В ближайшее время еще будет прохладно.

В Украину будет постепенно возвращаться весенняя погода после резкого похолодания.

Об этом "24 Каналу" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

В конце марта и первой половине апреля погоду предопределял субтропический воздух. Если говорить о максимальных температурах, они достигали +25 и даже в некоторых районах +29 градусов.

"Такие температуры чрезвычайно высоки и нетипичны для этого периода. Они наблюдаются очень редко, могут отмечаться три раза в 100 лет. И как раз такой случай мы с вами наблюдали", – сказала она.

Впрочем, уже с середины месяца и в течение следующей недели погоду будут обуславливать арктические воздушные массы.

Метеоролог добавила, что арктический воздух, приходящий в Украину, ощутимо снизит температуру. Особенно максимальны значения. Они станут ниже нормы.

Напомним, в Украину вернулось похолодание. Синоптики обещают украинцам дожди, заморозки и снег.

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