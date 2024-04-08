Прогноз погоды на апрель 2024: что ждать этой весной

В Украине апрель этого года будет очень теплый.

Об этом УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Средняя за месяц температура воздуха в разных центрах колеблется, в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и больше.

"То есть это говорит о том, что апрель у нас может быть достаточно теплый. Температура воздуха будет выше нормы на два, а то даже четыре градуса – это средняя за месяц", — говорит Вера Балабух.

По ее словам, если мы говорим, что средняя за месяц температура ожидается выше нормы на два, даже четыре градуса, это значит, что большинство дней в течение месяца будут значительно теплее обычного.

"При этом, я смотрю, есть данные "Коперникуса" и по этим данным наиболее аномальной может быть погода от 8 апреля. Эта неделя ожидаются наибольшие аномалии температуры воздуха", — сказала она.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на большей части территории Украины средняя месячная температура в апреле будет составлять от семи до 11 градусов тепла. А вот в горных районах она будет колебаться от двух до шести градусов.

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