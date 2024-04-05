Погода в Украине выходными: синоптик удивила прогнозом

В Украине в выходные — 6 и 7 апреля — будет тепло, однако в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Суббота, 6 апреля

6 апреля пройдут кратковременные дожди, прогремят временами и грозы – на севере, западе и в центральных областях.

В южной части и на востоке без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины +14+19 градусов.

Воскресенье, 7 апреля

Дожди 7 апреля постепенно сдвинутся к южной части Украины, восточным областям и задержатся в воскресенье утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В западных областях, северных и большинстве центральных в воскресенье будет солнечно. В течение дня всюду от +16 до +22 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу пройдет дождь, местами с грозой.

В воскресенье в столице дождь задержится ночью и утром, а днем 7 апреля осадки прекратятся и небо прояснится. Температура воздуха по выходным в Киеве +15+17 градусов.

"Начало следующей недели подарит роскошную погоду – сухо, солнечно и +20+24 градуса", — написала Диденко.

Какая будет погода в апреле — читайте в новости.

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