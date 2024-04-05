Погода в Україні вихідними: синоптикиня здивувала прогнозом

Температура повітря прогріється до +20.
В Україні вихідними - 6 та 7 квітня - буде тепло, однак у деяких регіонах очікуються дощі з грозами.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Субота, 6 квітня
6 квітня пройдуть короткочасні дощі, прогримлять часом і грози - на півночі, заході та в центральних областях.
У південній частині та на сході - без істотних опадів. Температура повітря протягом дня в більшості областей України +14+19 градусів.
Неділя, 7 квітня
Дощі 7 квітня поступово зсунуться до південної частини України, східних областей та затримаються в неділю вранці на Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.
У західних областях, північних та більшості центральних у неділю буде сонячно.
Протягом дня повсюди від +16 до +22 градуси.
Погода у Києві
У Києві в суботу пройде дощ, місцями з грозою.
У неділю в столиці дощ затримається вночі та вранці, а вдень 7 квітня опади припиняться і небо прояснить. Температура повітря вихідними в Києві +15+17 градусів.
"Початок наступного тижня подарує розкішну погоду - сухо, сонячно та +20+24 градуси", - написала Діденко.
Якою буде погода у квітні - читайте у новині.
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