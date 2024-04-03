До України йде мінусова температура: синоптик шокував прогнозом на квітень

Африканське тепло, яке охопило Україну напередодні, пішло. На зміну прийде зниження температури, подекуди навіть очікуються заморозки.

Про це у коментарі синоптик Ігор Кібальчич для Погода УНІАН.

За його словами, в середньому температура впаде на 5-10 градусів як вночі, так і вдень. Температура знизиться до 0...-3 градусів. В період з 4 по 6 квітня заморозки найбільш ймовірні у північних, центральних та місцями східних регіонах.

За його прогнозом, опублікованим на на порталі meteoprog, у четвер, 4 квітня, невеликі дощі можливі у північних областях, вдень також у Карпатах та на Закарпатті. На решті території України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі +5…+10 °С, у західній частині +1…+6 °С. Вдень повітря прогріється до +10...+15 °С, у південних та східних областях до +16...+21 °С. У північній частині +4…+9 °С.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні погіршиться погода. Де оголошено штормове попередження – читайте ТУТ.

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