Музыкальный дрон атаковал российский аэродром в Морозовске: эпическое видео

Уникальная атака "музыкального дрона" на российский аэродром в Морозовске вызвала резонанс в соцсетях.

В ночь на 5 апреля произошла очередная атака украинских беспилотников на российские военные объекты. На этот раз целью стал аэродром в городе Морозовске Ростовской области. Туда дроны летели в сопровождении веселой мелодии.

Соответствующее видео в сети обнародовали очевидцы.

Кроме гула двигателей, из беспилотника звучала веселая мелодия. Такое "музыкальное сопровождение" оценили и сами россияне.

Музыкальный дрон атаковал российский аэродром в Морозовске: видео

Атака на российские аэродромы 5 апреля

В российском городе Морозовск, Ростовская область, ночью 5 апреля раздалась серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке на местный аэродром. Очевидцы сообщают о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.

Аналитики сообщают, что почти 30 самолетов окупантов могли находиться на аэродроме в Морозовске, который ночью атаковали БпЛА. Так, в момент атаки на аэродроме якобы находились 26 Су-34 и три Су-30/35.

По информации источников ТСН.ua, по меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены во время ночной атаки. Еще 8 якобы повреждены. Есть утраты и среди личного состава противников.

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