Атака СБУ на аэродром Морозовск: минимум 6 самолетов уничтожены

По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены во время ночной атаки СБУ на российский аэродром Морозовск.

СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила успешную атаку на аэродром Морозовск в России.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

"Результаты совместной спецоперации поражают — уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения", — рассказал источник.

Кроме техники, около 20 военных террористов стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

Как отмечается, атаку провела СБУ вместе с военными и силами обороны. На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27, Су-34 — именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов", — отмечает источник ТСН.ua.

Напомним, в российском городе Морозовск, Ростовская область, ночью 5 апреля прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке на местный аэродром. Очевидцы сообщают о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.

Аналитики сообщают, что почти 30 самолетов оккупантов могли находиться на аэродроме в Морозовске, который ночью атаковали БпЛА. Так, в момент атаки на аэродроме якобы находились 26 Су-34 и три Су-30/35.

*Update*

MOROZOVSK AIR BASE

0.5m from today, BEFORE (~11:51 UTC, 4 Apr 2024) UAV нападение на полях.



Plenty of targets, let's see what the BDA is tomorrow⬇️



26x Su-34 Fullback

3x Su-30/35



Image quality wasn't best so happy for any corrections. pic.twitter.com/VXzauVBST1 — MT Anderson (@MT_Anderson) 5 апреля 2024

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