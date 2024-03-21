БПЛА-атака по Энгельсу: эксперт оценил, можно ли дронами уничтожить вражеские бомбардировщики

На базе ВКС РФ "Энгельс-2" базируются российские стратегические бомбардировщики, которые враг использует для массированных ударов по Украине.

После атаки дронами по российскому городу Энгельс 20 марта, где расположен аэродром стратегической авиации, военный эксперт Петр Чернык оценил, возможно ли уничтожить вражескую авиацию беспилотниками.

Об этом сообщает "24 канал".

Чернык предположил, что уничтожить военную авиацию России дронами – возможно. Вопрос лишь в том, сколько этих дронов будет применено, с какой частотой и насколько долго будет длиться этот процесс.

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Эксперт отметил, что Россия имеет в рабочем состоянии до 20 самолетов Ту-95МС из 60 имеющихся.

Приблизительно столько же рабочих самолетов из 60 – Ту-22М3. Они запускают самые досадные ракеты Х-22 и Х-32. Также в пределах до 15 в рабочем состоянии есть самолеты Ту-160, которые запускают ракеты Х-555.

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"Почему россияне отважились с дальних заполярных аэродромов вернуть назад свои бомбардировщики именно в Энгельс? Есть гигантская изнашиваемость самого моноплана, а также износ моторесурса. Понимаем, что самый молодой Ту-95МС – 1994 года. Новый построить не могут", – рассказал Чернык.

Напомним, в ночь на 20 марта на территории города Энгельс Саратовской области РФ раздался ряд взрывов. Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что это работники ГУР Минобороны Украины устроили дроновую атаку.

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