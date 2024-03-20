Дроновую атаку по Энгельсу устроило ГУР – СМИ

Недалеко от города расположена база ВКС РФ "Энгельс-2", где расположены стратегические бомбардировщики.

Атаку беспилотниками по городу Энгельс в РФ в ночь на 20 марта осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины. Заметим, что возле Энгельса расположен военный аэродром.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в спецслужбах.

"Собеседник отметил, что атака была осуществлена с использованием дронов украинского производства", – говорится в информации издания.

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Напомним, ночью на территории Энгельса Саратовской области РФ прогремели около четырех взрывов. В частности, было громко в районе аэродрома.

Местный губернатор и российское Минобороны сообщили о якобы сбитии четырех беспилотников в небе над Саратовской областью.

Заметим, что неподалеку от города расположена база ВКС РФ "Энгельс-2". На этом военном аэродроме базируются российские стратегические бомбардировщики, в частности Ту-160 и Ту-95МС. Их враг обычно использует для массированных ударов по Украине.

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