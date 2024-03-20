Дронову атаку по Енгельсу влаштувало ГУР – ЗМІ

Неподалік від міста розташована база ПКС РФ "Енгельс-2", де розташовані стратегічні бомбардувальники.
Атаку безпілотниками по місту Енгельс в РФ у ніч проти 20 березня здійснило Головне управління розвідки Міноборони України. Зауважимо, що біля Енгельса розміщений військовий аеродром.
Про це повідомляє NV із посиланням на джерело у спецслужбах.
"Співрозмовник зазначив, що атаку було здійснено із використанням дронів українського виробництва", – йдеться в інформації видання.
Нагадаємо, вночі на території Енгельса, що Саратовській області РФ, пролунали близько чотирьох вибухів. Зокрема, було гучно в районі аеродрому.
Місцевий губернатор і російське Міноборони повідомили про начебто збиття чотирьох безпілотників у небі над Саратовської областю.
Зауважимо, неподалік від міста розташована база ПКС РФ "Енгельс-2". На цьому військовому аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники, зокрема, Ту-160 і Ту-95МС. Їх ворог зазвичай використовує для масованих ударів по Україні.
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