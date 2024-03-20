З окупації врятували названу родину з дітьми – Прокудін

З окупації вдалося врятувати названу родину, в якій виховувалися двоє хлопчиків, 13 та 15 років, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зараз усі вони – у безпеці, під наглядом лікарів та психологів", - йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що лише від початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 40 дітей завдяки організації "Save Ukraine", органам опіки та піклування, службам у справах дітей.

Нагадаємо, ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з тимчасово окупованих територій – вони розповіли про "російську люб’язність".

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