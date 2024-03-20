У МЗС Польщі пояснили, як Taurus вплинуть на перебіг війни в Україні

Після надання німецьких далекобійних ракет Taurus українським Збройним силам російським окупантам доведеться перемістити свої бази матеріально-технічного постачання далеко за лінію фронту. Це допоможе Україні захистити себе.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє BR24.

"Постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 кілометрів матиме значний вплив на здатність України захистити себе", - очільник польського МЗС.

Крім того, Сікорський звинуватив Берлін в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння до України. Міністр наголосив, що завдяки крилатим ракетам інших країн Сили оборони України вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, зокрема, склади з боєприпасами, далеко за лінію фронту. Тим часом німецькі ракети змусять окупантів "відійти ще далі", наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, 14 березня депутати німецького Бундестагу відхилили резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні. За виступили тільки 190 депутатів Бундестагу, тоді 495 законодавців не підтримали це рішення.

Провідний член комітету з питань оборони німецького Бундестагу Александер Мюллер заявив, що Олаф Шольц має "секретні причини", щоб відмовлятися від постачання ракет Taurus до України, хоча публічно він говорить, що це через "необхідність залучення німецьких солдатів" у війну з РФ.

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