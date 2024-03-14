Далекобійні ракети Taurus для України: яке рішення ухвалив Бундестаг

Питання про постачання Україні ракет Taurus поставила на голосування опозиційна фракція.

У четвер, 14 березня, депутати німецького Бундестагу відхилили резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що питання про постачання Україні ракет Taurus поставила на голосування опозиційна фракція ХДС/ХСС. За виступили тільки 190 депутатів Бундестагу, тоді 495 законодавців не підтримали це рішення.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що не підтримує передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

Додамо, що аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд вважає, що допоки Шольц залишається канцлером, то прямого постачання Taurus Україні не відбудеться.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.