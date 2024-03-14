Дальнобойные ракеты Taurus для Украины: какое решение принял Бундестаг

Вопрос о поставках Украине ракет Taurus поставила на голосование оппозиционная фракция.

В четверг, 14 марта, депутаты немецкого Бундестага отклонили резолюцию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что вопрос о поставках Украине ракет Taurus поставила на голосование оппозиционная фракция ХДС/ХСС. За выступили только 190 депутатов Бундестага, тогда 495 законодателей не поддержали это решение.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Добавим, что аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд считает, что пока Шольц остается канцлером, то прямых поставок Taurus Украине не состоится.

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