В Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине

Лидер демократического меньшинства еще раз призвал принять помощь Украине.
Палата представителей Соединенных Штатов должна до конца следующей недели принять законопроект о финансовой помощи для Украины.
Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Палаты представителей США Гаким Джеффрис.
Конгрессмен заявил, что у Марка Джонсона и парламентари есть четкий дедлайн, чтобы принять помощь Украине на ее оборонные нужды.
"Время убегает, и мы должны довести двухпартийный законопроект национальной безопасности до конца перед тем, как мы покинем город в следующую пятницу, 22 марта — перед тем, как мы покинем город. Было бы безответственно поступить иначе", — сказал Джеффрис.
Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Пентагон передаст Украине ракеты ATACMS дальностью более 290 км при одном условии.
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