В Австралии будут производить дальнобойные ракеты GMLRS для Украины — WSJ

Это будет первый завод по производству такого оружия, открытый за пределами США.
Соединенные Штаты намерены начать производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на заводе в Австралии.
Боеприпасы будут отправляться на нужды Украины, передает The Wall Street Journal.
В сообщении издания указывается, что компания Lockheed снимет шесть инженеров, подготовящих запуск производства. Такое решение было принято в связи с тем, что оборонная промышленность США не может удовлетворить спрос и быстро пополнить запасы ракет.
"Быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке, — от ракет до артиллерийских снарядов, — усложнило способность промышленной базы США удовлетворить спрос и пополнить исчерпаемые запасы. Администрация Байдена стремится разработать несколько производственных линий в странах-союзниках для критического оружия", – пишет WSJ.
В Австралии заявили, что первую партию ракет планируют протестировать в конце 2025 года, а к 2030 году должно быть отлажено производство на несколько тысяч ракет ежегодно.
Завод планируют разместить на военной базе возле города Сидней.
Напомним, ранее сообщалось, что США в новом пакете помощи готовятся передать Украине партию ракет ATACMS.
Кроме того, мы ранее сообщали, что Боррель заявил, что конфликт в Украине перерос в войну производства.
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