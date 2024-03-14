Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Австралии будут производить дальнобойные ракеты GMLRS для Украины — WSJ

В Австралии будут производить дальнобойные ракеты GMLRS для Украины — WSJ

Ракеты для украинских систем HIMARS будут производиться в Австралии / Фото: Associated Press

Это будет первый завод по производству такого оружия, открытый за пределами США.

Соединенные Штаты намерены начать производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на заводе в Австралии.

Боеприпасы будут отправляться на нужды Украины, передает The Wall Street Journal.

В сообщении издания указывается, что компания Lockheed снимет шесть инженеров, подготовящих запуск производства. Такое решение было принято в связи с тем, что оборонная промышленность США не может удовлетворить спрос и быстро пополнить запасы ракет.

"Быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке, — от ракет до артиллерийских снарядов, — усложнило способность промышленной базы США удовлетворить спрос и пополнить исчерпаемые запасы. Администрация Байдена стремится разработать несколько производственных линий в странах-союзниках для критического оружия", – пишет WSJ.

В Австралии заявили, что первую партию ракет планируют протестировать в конце 2025 года, а к 2030 году должно быть отлажено производство на несколько тысяч ракет ежегодно.

Завод планируют разместить на военной базе возле города Сидней.

Напомним, ранее сообщалось, что США в новом пакете помощи готовятся передать Украине партию ракет ATACMS.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Боррель заявил, что конфликт в Украине перерос в войну производства.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация