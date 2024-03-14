В Белгородской и Курской областях РФ заявили об атаке беспилотников

Сообщается о работе ПВО.
В ночь на 14 марта в Белгородскую область РФ атаковали беспилотники.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он заявил, что атаке подвергся поселок Прохоровка: два дрона "совершили падение с последующей детонацией".
Он заявил, что в результате падения первого дрона загорелась кровля частного дома. Второй дрон сдетонировал у самого дома, в результате чего был поврежден фасад и забор.
Пострадавших нет.
Кроме того, об атаке беспилотников сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил о работе ПВО в области.
Напомним, ранее сообщалось, что БпЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде.
Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ атаковала беспилотниками ряд нефтеперерабатывающих заводов в РФ.
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