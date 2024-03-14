В Белгородской и Курской областях РФ заявили об атаке беспилотников

В ночь на 14 марта в Белгородскую область РФ атаковали беспилотники.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что атаке подвергся поселок Прохоровка: два дрона "совершили падение с последующей детонацией".

Он заявил, что в результате падения первого дрона загорелась кровля частного дома. Второй дрон сдетонировал у самого дома, в результате чего был поврежден фасад и забор.

Пострадавших нет.

Кроме того, об атаке беспилотников сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил о работе ПВО в области.

Напомним, ранее сообщалось, что БпЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ атаковала беспилотниками ряд нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

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