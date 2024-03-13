СБУ атаковала беспилотниками ряд нефтеперерабатывающих заводов в РФ: детали спецопераций

Как видно из видео в Сети, последствия атаки были достаточно существенными.

Служба безопасности Украины в ночь на 13 марта атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово и Киришах. НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников.

"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская обл) и Киришах (Ленинградская обл). Источники подтверждают, что эти атаки — продолжение ряда спецопераций по враждебным НПЗ, которые ранее начала Служба безопасности ", – рассказали нам.

Как добавляет источник, украинские спецслужбы "реализуют детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан".

Как видно из видео в Сети, последствия атаки были достаточно существенными.

Также СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС России в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Как сообщалось ранее, утром 13 марта БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Рязани. Перед этим раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар.

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