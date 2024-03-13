ВСУ опровергают заявления РФ о захвате поселка под Авдеевкой

Российские военные заявили, что якобы захватили поселок Невельский на Авдеевском направлении. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой опроверг заявления врага в комментарии LIGA.net.

По его словам, украинские военные продолжают удерживать поселок, а информация россиян является фейком.

Украинский аналитический OSINT-канал DeepState также сообщил, что информация оккупантов не соответствует действительности. Впрочем, по словам аналитиков, "ситуация медленно ухудшается, враг проводит штурмовые действия южнее села".

"По состоянию на конец суток 12 марта населенный пункт остается под контролем Сил Обороны. Сразу хотим развеять сомнения... Учитывая, что эта информация является преждевременным сообщением об успехе, то командование россиян привлечет дополнительные силы, чем усилит давление, для исправления своей лжи". ", – говорится в сообщении.

Карта боевых действий DeepState.

Следует заметить, что накануне российское Минобороны заявило о том, что якобы их военным удалось захватить Невельское.

Напомним, военный эксперт Сергей Кузан считает, что РФ уже не сможет проводить "мясные штурмы". В частности, в районе сел Бердичи, Семеновка и Орловка захватчики надеялись, что, по крайней мере, дойдут до водных препятствий — до системы водоемов, но задержались на восточном берегу.

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