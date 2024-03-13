ЗСУ спростовують заяви РФ про захоплення селища під Авдіївкою

Російські військові заявили, що нібито захопили селище Невельське на Авдіївському напрямку. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував заяви ворога у коментарі LIGA.net.

За його словами, українські військові продовжують утримувати селище, а інформація росіян є фейком.

Український аналітичний OSINT-канал DeepState також повідомив, що інформація окупантів не відповідає дійсності. Втім, за словами аналітиків, "ситуація повільно погіршується, ворог проводить штурмові дії південніше села".

"Станом на кінець доби 12 березня населений пункт залишається під контролем Сил Оборони. Відразу хочемо розвіяти сумніви... З огляду на те що ця інформація є передчасним повідомленням про успіх, то командування росіян залучить додаткові сили, чим посилить тиск, для виправлення своєї брехні", - йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій DeepState.

Слід зауважити, що напередодні російське Міноборони заявило про те, що нібито їхнім військовим вдалося захопити Невельське.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Кузан вважає, що РФ вже не зможе проводити "м'ясні штурми". Зокрема, у районі сіл Бердичі, Семенівка та Орлівка загарбники сподівалися, що принаймні дійдуть до водних перешкод - до системи водойм, але затрималися на східному березі.

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