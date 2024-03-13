У Чехії назвали терміни постачання боєприпасів до України

Після укладання контрактів необхідні кілька тижнів для постачання.

Закуплені з ініціативи Чехії боєприпаси в третіх країнах можуть потрапити до України вже в червні.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, повідомляє Euractiv.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх до України. Від червня постачання можуть розпочатися", - повідомив політик.

Пояр не розповів про походження боєприпасів. З його слів, ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу - "скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості". Координатори намагаються засекретити деталі, адже є ймовірність того, що РФ спробує зірвати постачання.

Нагадаємо, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Президент Петр Павел заявив, що, за його інформацією, перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

Окрім того, Прага заявила про можливість закупівлі ще 200 тис. снарядів для ЗСУ - на додаток до закупівлі обіцяних 300 тисяч.

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